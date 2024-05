Messina, a piazza Duomo appuntamento con la 36ª edizione di Bicincittà | VIABILITA’

StrettoWeb

Presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro, oggi a palazzo Zanca è stata presentata la XXXVI edizione di “Bicincittà”, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno preso parte i presidenti, della UISP Me, Santino Cannavò, dell’ACCIR, Rosario Tuvè, e della Croce Rossa Italiana comitato di Messina, Antonio Chimicata; e per UOC Arpa Sicilia, la dott.ssa Anna Scalia. “Bicincittà” è una pedalata cicloturistica, patrocinata dal Comune di Messina e promossa dalla Uisp, che si svolgerà domenica 12 maggio in contemporanea in tutta Italia. A Messina raduno in piazza Duomo alle ore 8 e partenza alle 9.30.

“Come già avvenuto negli anni scorsi – ha dichiarato il sindaco Basile – parteciperò anch’io a Bicincittà, iniziativa che consente alla cittadinanza di vivere una giornata di sport e salute, nel segno della mobilità sostenibile e alternativa, della cultura urbana e dell’educazione ambientale. Invito tutti, dai grandi ai più piccoli, a partecipare a questa manifestazione, che lancia un messaggio forte sulle modalità di trasporto alternativo, tema centrale della nostra governance. Ringrazio tutti coloro che a vario titolo contribuiscono all’organizzazione dell’evento”.

“Sport, ma anche tanto divertimento e mobilità sostenibile – ha evidenziato l’assessore Finocchiaro – sono i temi di Bicincittà, appuntamento tradizionale a Messina e nelle altre città italiane. E’ il 36simo appuntamento, ciò significa che questa iniziativa funziona e piace alla gente. Una pedalata cicloturistica, per vivere diversamente la città e che si integra perfettamente con la linea dell’Amministrazione comunale. Bicincittà esalta lo sport e l’uso della bici, ma va oltre perché significa condivisione, partecipazione e integrazione. Una vera festa aperta a tutti grazie all’impegno degli organizzatori, dei partners, del Corpo di Polizia municipale e degli uffici comunali”.

Il presidente UISP Messina Cannavò, dopo avere ringraziato l’Amministrazione comunale e trattato i temi dell’ecosostenibilità ambientale e della mobilità urbana, ha illustrato i due percorsi di 18 km e di 4 per i bambini. La partecipazione è gratuita.

La viabilità

Per consentire lo svolgimento della XXXVI edizione di Bicincittà e per una migliore fluidificazione del traffico veicolare, il servizio Mobilità urbana ha disposto limitazioni viarie. Il percorso della manifestazione, il cui raduno è previsto in piazza Duomo alle ore 8, con partenza alle 9.30, interesserà da piazza Duomo, corso Cavour, le vie Cannizzaro, dei Mille, Maddalena, viale San Martino (carreggiata monte) fino a viale Europa, viale San Martino (carreggiata mare), Maddalena, Bassi, del Vespro, Garibaldi, San Giacomo e arrivo in piazza Duomo per il percorso dei 4 km, mentre, per il percorso dei 18 km, da via Garibaldi, in corrispondenza di largo San Giacomo, si proseguirà verso le vie Loggia dei Mercanti, Argentieri, Consolato del Mare, piazza Antonello, Sant’Agostino, XXIV Maggio, viale Boccetta, Garibaldi, piazza Castronovo, viali Giostra, Regina Elena, Regina Margherita, Principe Umberto (pausa ristoro antistante Sacrario Cristo Re), Italia ed Europa, vie Catania, San Cosimo, Maregrosso, Salandra, La Farina, Trieste, Geraci, Cesare Battisti e I Settembre, con arrivo in piazza Duomo. Sarà pertanto interdetta la circolazione viaria nelle strade interessate limitatamente al passaggio della carovana cicloturistica, ad esclusione delle intersezioni con impianto semaforico che saranno presidiate.

