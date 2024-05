Messina: oggi quattro appuntamenti a Palazzo Zanca

StrettoWeb

“GentilMEnte rispetta Messina”: oggi a palazzo Zanca la presentazione dell’iniziativa. Campagna di sensibilizzazione contro la sosta selvaggia, promossa da Comune di Messina e ATM, con la partecipazione del noto comico messinese Denny Napoli.

Oggi, venerdì 17, alle ore 9.30, nella sala Falcone Borsellino a Palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa sarà presentata “GentilMEnte rispetta Messina”, la campagna di sensibilizzazione mirata a debellare il fenomeno della sosta selvaggia per ridurre i disagi che crea al regolare transito veicolare, pedonale e ciclabile e per garantire maggiore sicurezza e decoro delle strade cittadine.

All’incontro, presente il sindaco Federico Basile, prenderano parte il vicesindaco Salvatore Mondello, il presidente di ATM SpA Giuseppe Campagna unitamente ai componenti il CdA, il comandante del Corpo di Polizia municipale Giovanni Giardina, e il noto comico messinese Danny Napoli. La campagna civica, promossa dall’Amministrazione comunale in sinergia con l’Azienda Trasporti Messina, sarà disponibile online sui canali social del Comune e dell’ ATM e a bordo dei bus, arricchita dalla proiezione di video con protagonista Denny Napoli.

Si terrà oggi, venerdì 17 maggio, alle ore 10.30, nella sala Ovale a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, la conferenza stampa di presentazione della 1^ edizione della Festa delle Api, promossa dalla Comunità Masci Messina 1 Il Faro e dalla Parrocchia S. Maria di Montalto, in programma il 19 e il 27 maggio prossimi nel parco di Montalto.

L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, dalla Città metropolitana di Messina, dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, servizio 12 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina; dal Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale – Servizio 13 Servizio per il Territorio di Messina; dal CESV centro servizi per il Volontariato Messina, Ente del Terzo settore; dal Club per l’UNESCO di Messina; dal M.A.S.C.I. Regione Sicilia; dal Gruppo A.G.E.S.C.I. Messina 13 e dall’Associazione culturale Inside Messina, vedrà la partecipazione delle aziende di apicoltori La Deliziosa e L’apicoltura in città.

I dettagli dell’evento saranno illustrati dal legale esperto di politiche sociali Silvana Paratore e da Carmelo Casano portavoce della comunità Masci Messina 1 Il Faro. Parteciperanno tra gli altri, il Magister della Comunità Letterio Brigandì, il Parroco della Chiesa di Montalto Padre Lorenzo Campagna, e i referenti delle associazioni e degli enti pubblici patrocinanti l’iniziativa.

La manifestazione, finalizzata a contribuire al raggiungimento del target 15.5. dell’obiettivo 15 Vita sulla Terra dell’Agenda 2030 dell’ONU : “Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità e proteggere e prevenire l’estinzione delle specie minacciate”, mira a sensibilizzare le nuove generazioni e gli adulti sull’importante ruolo delle api nell’ecosistema.

Oggi inaugurazione della sesta vettura revampizzata del Tram.

Oggi, venerdì 17 maggio, alle ore 12, alla fermata “Municipio”, di fronte palazzo Zanca, sarà inaugurata la sesta vettura revampizzata del Tram. All’evento inaugurale prenderanno parte il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio, il presidente di Atm SpA Giuseppe Campagna, insieme ai consiglieri del CdA Carla Grillo e Salvatore Ignegneri, e il direttore generale dell’Azienda Trasporti Claudio Iozzi .

Anche a Messina la mostra itinerante “InBook – Libri per Tutti”: oggi a palazzo Zanca la conferenza stampa di presentazione.

Progetto volto a promuovere le potenzialità inclusive della lettura di libri per tutti, attraverso la modalità “ecologica e gratuita”.

Il progetto “InBook – Libri per Tutti”, patrocinato dal Comune di Messina e dall’Azienda Speciale Messina Social City, e promosso dall’XI Istituto Comprensivo Paino-Gravitelli, in collaborazione con il Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano e Verdello (CSCA) e la Rete delle biblioteche inbook sarà illustrato oggi, venerdì 17 maggio, alle ore 11, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca. All’incontro con i giornalisti, presente il sindaco Federico Basile, prenderanno parte l’assessora Alessandra Calafiore, la presidente della Messina Social City Valeria Asquini, e la dirigente scolastica Domizia Arrigo. L’iniziativa è patrocinata anche dall’Ufficio VIII – Ambito Territoriale Messina, dall’Università degli Studi di Messina, dall’Ordine TSRM-PSTRP, dal Reparto di NPI-PoliMe, dall’ASP ME, dal Sinpia, dal FLI, dalla libreria Bonanzinga e dall’Associazione Terremoti di Carta.

La mostra, che gira l’Italia da diversi anni, sarà inaugurata a Messina, lunedì 20 maggio, alle ore 16.30 nei locali dell’Istituto, plesso “M. Passamonte” in modalità integrata, da remoto e in presenza.

