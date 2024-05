Messina, i nuovi appuntamenti della Commissione Ponte | DETTAGLI

StrettoWeb

Proseguono le audizione della Commissione sul Ponte sullo Stretto del consiglio comunale di Messina, presieduta dal consigliere comunale Giuseppe Trischitta, esponente della maggioranza guidata dal sindaco Federico Basile.

“Mentre sono in corso di definizione le date per audizioni tecniche di assoluto valore, sono state già fissate, per il mese di maggio, le seguenti sedute: lunedì 6 maggio, ore 13:30, i rappresentanti messinesi della Confesercenti e della Confcommercio; giovedì 16 maggio , ore 10:00, il Prof. Renato Accorinti , ex Sindaco di Messina ed esponente storico dei movimenti No Ponte”, afferma il presidente Trischitta.

