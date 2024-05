StrettoWeb

Grave incidente a Messina, nella zona di Giampilieri, dove un giovane di 20 anni è finito con la propria moto sotto un camion per cause ancora in corso di accertamento. Il ragazzo è stato trasportato immediatamente al Policlinico.

Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un altro giovane che ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

