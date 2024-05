StrettoWeb

Storia della Messina calcistica colpita da un lutto nelle ultime ore: è morto infatti Ilvo Nadali, ex giocatore dei peloritani. Per lui una brevissima parentesi in Serie B, con qualche presenza nella seconda metà degli anni ’50. Classe 1935, allora giovanissimo, si allontanò poi dal Sud per esperienze al Nord, lui che era nativo di Mariano del Friuli.

Dopo la vita in campo, si diede all’imprenditoria, quella agricola, con un’attività in provincia di Gorizia.

