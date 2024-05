Messina: l’ex Polveriera di Bisconte simbolo di un fallimento turistico

StrettoWeb

“L’Amministrazione Comunale parteciperà al bando europeo per ottenere il titolo di città europea del turismo intelligente e domani saranno presentati i dati statistici comparativi dei flussi turistici in città negli anni 2019-2023“. E’ quanto si legge in una nota stampa a firma delle presidente della Terza Municipalità di Messina, Alessandro Cacciotto.

“Auspicando che il turismo in città possa crescere sempre di più, devo amaramente constatare la totale assenza dell’Amministrazione Comunale, ed in particolare del titolare alla delega al turismo, Enzo Caruso, su due dei tempi che interessano il territorio della Terza Municipalità: l’ permanente dei Giganti Mata e Grifone nel deposito di via Catania, previa riqualificazione dello stesso e la riqualificazione dell’ex Polveriera di Bisconte.

Sull’esposizione permanente dei Giganti Mata e Grifone, l’ Assessore Enzo Caruso, ha incontrato in più di una occasione il Consiglio della Terza Municipalità ma, nonostante le belle parole, nulla ad oggi è stato fatto. I Giganti simbolo della Terza Municipalità ma anche dell’ intera città, sono destinati alla classica passeggiata ed esposizione per pochi giorni per rimanere poi a “marcire” in un deposito. La proposta della Municipalità è invece quella di esporli tutto l’ anno all’ interno del deposito di via Catania che però dovrebbe essere completamente ristrutturato, con larghe e lunghe vetrate, per l’esposizione e l’accoglienza dei turisti.

Quanto invece all’ex Polveriera di Bisconte, è calato il silenzio più assoluto da parte dell’ Amministrazione e dello stesso Assessore Caruso. Una struttura che nonostante la storicità ed il vincolo della sovrintendenza versa in una situazione di degrado ed abbandono.

Ex Polveriera di Bisconte e Giganti Mata e Grifone che rispondono certamente a quel decentramento anche turistico che manca nel territorio della Terza Municipalità da sempre interessata a risolvere altre e più urgenti questioni.

Probabilmente, nel tour elettorale tra i quartieri, lo stesso Assessore Caruso ed il suo collega al decentramento Pietro Currò, potranno, nel vedere “rinchiusi” i Giganti e nel degrado l’ex Polveriera, ricordarsi dell’ importanza anche ai fini turistici sia dei Giganti che dell’ ex Polveriera e probabilmente prendere anche atto dell’ importanza di un decentramento anche turistico e culturale nella Terza Municipalità“, conclude la nota.

