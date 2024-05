Messina, La Vardera contro Musolino: “è al Senato grazie al movimento che ha tradito”

StrettoWeb

“Leggo ennesima uscita della senatrice Musolino che non perde occasione per farsi pubblicità sulle spalle di quel movimento che ha ripudiato e che le ha permesso di essere eletta al Senato. Si occupi piuttosto della Sicilia e dei problemi dei siciliani che non la vedono per nulla coinvolta sui territori“. Lo dichiara Ismaele La Vardera, Capogruppo di Sud chiama Nord.

“Ci aspettavamo una sua candidatura per dimostrare la sua reale forza politica attraverso il voto democratico e non sull’onda del movimento che ha tradito. Sarebbe stata una occasione per esser giudicata sull’operato che a mio avviso non ha svolto”, conclude La Vardera.

