Gravissimo incidente, nel primo pomeriggio, a Patti, in provincia di Messina, lungo la strada statale 113. Nel sinistro è morto il 38enne Massimo Di Luca: l’uomo era a bordo di una moto ed è andato a schiantarsi contro un’auto, per cause ancora in corso di accertamento.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Patti, al comando del colonnello Salvatore Pascariello.

