Incidente di un autobus Atm a Messina in via Consolare Pompea. Nel sinistro è rimasto ferito, in maniera lieve, un uomo, mentre sono fortunatamente illesi tutti gli altri passeggeri compreso il conducente.

L’autista, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell’autobus.

