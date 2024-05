Messina, Germanà: “Basile è affetto da una forma acuta di deluchite”

StrettoWeb

“Il sindaco è ormai affetto da una forma acuta di deluchite e ne copia modi e metodi trasformando una questione seria in una vicenda da cabaret”, è quanto afferma il parlamentare della Lega, Nino Germanà. “La differenza tra il sottoscritto e Basile è che io ho riportato i contenuti del decreto mentre lui ha dovuto partecipare ad una riunione Anci per farselo spiegare, perché probabilmente non lo aveva letto quando è stato pubblicato. Comprendo che per il sindaco il mondo inizia e finisce con il suo leader ma gli consiglio un po’ di umiltà, perché anche io sono stato amministratore e so bene come si fa“, rimarca Germanà.

“Quanto al confronto lo farei se fosse utile ma Basile riuscirebbe a sostenerlo senza suggeritori? Non ho intenzione di perdere altro tempo con lui, mi confronterò con il prossimo candidato sindaco. Ormai Basile fa parte del passato e se andasse tra la gente invece di inaugurare quotidianamente pensiline capirebbe cosa pensano realmente i messinesi della sua amministrazione”, conclude Germanà.

