Messina: ex allievi della Nunziatella in visita alla Brigata Aosta

StrettoWeb

Una delegazione di Ex allievi della Scuola Militare Nunziatella dell’esercito ha fatto visita oggi al comando della Brigata Aosta, accompagnata dal presidente della sezione Sicilia Filippo Russo.

Accolti dal generale Maurizio Taffuri, comandante della brigata, gli ex allievi, tra cui il procuratore della Repubblica di Messina Antonio D’Amato, hanno assistito ad una esposizione sulle tradizioni e le attività in atto della grande unità dell’esercito, componente operativa della forza armata in Sicilia.

L’occasione è stata utile anche per dare slancio al gemellaggio con l’associazione degli Ex Allievi della Nunziatella per una più proficua cooperazione tra istituzioni ed enti del terzo settore sul territorio messinese.

La Scuola militare Nunziatella è il più antico istituto di studi militari al mondo ed ha sede a Napoli. Gli allievi vi accedono per concorso pubblico per il completamento del ciclo di istruzione superiore dei trienni del liceo classico e scientifico, avendo possibilità di proseguire gli studi militari in altri percorsi di formazione. Nella recente storia repubblicana, tra le loro fila si sono annoverati alti rappresentanti delle istituzioni e dell’imprenditoria nazionale.

Presente anche il procuratore capo della Repubblica di Messina, Antonio D’Amato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.