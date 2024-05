Messina, l’annuncio: “la tassa sui rifiuti diminuisce di un terzo, da 439 euro a 294 euro per una famiglia di tre persone”

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile, l’assessore ai Tributi Roberto Cicala e il direttore generale del comune di Messina, Salvo Puccio, hanno effettuato un incontro nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, per illustrare i lavori dell’ultimo anno relativi al settore tributi, che hanno portato ad una distribuzione più corretta della tassa sui rifiuti, ad un aumento dell’attività accertativa dell’imposta IMU e dell’imposta di soggiorno. Nel corso dell’incontro sono state presentate anche le graduatorie delle esenzioni TARI per l’anno 2023 e i dati statistici del bando in scadenza per l’anno 2024.

Basile: “la bolletta sui rifiuti diminuisce”

“La bolletta dei rifiuti nell’anno 2024 diminuisce di un terzo, da 439€ a 294€ per una famiglia di tre persone. Un bel risparmio di 145€ per una famiglia all’anno. I numeri danno la misura di come la buona attività amministrativa dal 2018 con Cateno De Luca ed oggi nel segno della continuità, dia risultati concreti. infatti il dato numerico relativo alla tariffa Tari è un elemento legato al circuito della raccolta differenziata che prima del 2018 era fallimentare“, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

“Anche per l’IMU sono stati presentati ottimi risultati. Se fino al 2017 la media di incasso annuale dell’imposta municipale era di circa 35 milioni, dal 2018 in poi questa media è arrivata a oltre 40 milioni, con un picco nel 2023 di quasi 44 milioni che fa ben sperare. Grazie anche agli avvisi di accertamento IMU emessi. Se prima del 2018 si accertava di media all’anno 3,2 milioni di Euro, dal 2018 in poi si accerta all’anno di media 14,5 milioni, con un picco nel 2023 di oltre 20 milioni. Un grazie particolare va anche al dirigente del dipartimento tributi dott. Emiliano Conforto e ai responsabili dei servizi dott.ssa Leone, dott.ssa Calapso e dott.ssa Cordaro, perchè senza il loro apporto non si sarebbero ottenuti risultati così straordinari in tempi così rapidi”, conclude Basile.

