Messina, delegazione di ospiti internazionali accolta a palazzo Zanca dall’Amministrazione Basile

L’Amministrazione comunale con il sindaco Federico Basile, l’assessore Liana Cannata, il direttore generale del Comune di Messina Salvo Puccio, ha accolto nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca la delegazione di ospiti internazionali aderenti al progetto “Youth Lead the Way from Zero to Hero: Sustainable Development for Climate Change”. L’incontro nella sede comunale conclude la due giorni di permanenza della rappresentanza internazionale a Messina, per il secondo meeting del progetto, finanziato dal programma europeo CERV, che ha visto la partecipazione delle associazioni: Sauna Avatud Noortekeskus Estonia; Comune di Kekava Lettonia; Comune di Relleu Spagna; Zavod Boter Novo mesto Slovenia; Filiala Asociatia Se Poate Romania; Youthfully Yours SK Slovacchia e Sports room NGO Bulgaria. Il meeting nella città dello Stretto è stato occasione per la delegazione estera di confronti e approfondimenti con rappresentanti della Stazione meteorologica di Messina, dell’Università di Messina, dell’ANISN e dell’ARPA, oltre alla possibilità di far conoscere i luoghi di maggiore interesse della Città attraverso tour guidati.

Il sindaco Basile nel salutare la delegazione ha raccolto le loro impressioni e si è complimentato per la loro presenza in Città “l’Amministrazione è sempre attenta e presente a supportare momenti di incontri e confronti su un tema così fondamentale per l’umanità, che vede protagonisti i giovani, ma con la consapevolezza di lavorare tutti insieme per creare un futuro migliore per un mondo più verde, più sano e più sostenibile”, ha detto Basile. Dopo l’incontro inaugurale tenutosi a Relleu, in Spagna, a marzo scorso, le attività legate al progetto proseguiranno sino alla conclusione del 2025.

