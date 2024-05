Messina, nuova seduta della Commissione Ponte con importanti ospiti

StrettoWeb

La Commissione Ponte del consiglio comunale di Messina è stata convocata per la data del 15 maggio, ore 11:30, con all’ordine del giorno “Audizione Tecnica Sisma”. Proseguono quindi le sedute di questo organo composto dai consiglieri comunali e presieduto dal presidente Trischitta.

Presenti in Consiglio:

Ing. Achille Devitofranceschi che si è occupato della progettazione della metropolitana di Roma. Dirige l’Unità Operativa di progettazione di opere civili di ANAS occupandosi di strade e ponti ).

Ing. Massimo Tarquini Guetti che ha partecipato, come ingegnere strutturista, alla progettazione di massima del ponte sospeso (Dicembre 1992) attraverso: lo sviluppo di un programma di calcolo per la determinazione della configurazione iniziale dei ponti sospesi, la partecipazione alla redazione delle Specifiche di Progetto, il predimensionamento dei cavi portanti e delle strutture in acciaio dell’impalcato e delle torri di sospensione del ponte)

Collegamento video:

Prof. Enzo Faccioli, Professore Ordinario di Ingegneria sismica al Politecnico di Milano Consulente Scientifico in Ingegneria Sismologica e Ingegneria Sismica presso lo Studio Geotecnico Italiano. Faccioli è coordinatore del gruppo di ingegneria sismologica e dinamica del suolo presso lo Studio Geotecnico Italiano di Milano, coautore di libri relativi ad elementi di sismologia applicata all’ingegneria e costruzioni in zona sismica. Nel 1971 è stato nominato dall’UNESCO manager ed esperto di dinamica del suolo per il progetto Soil Dynamics sponsorizzato dall’ONU presso l’Università Istituto di Ingegneria dell’UNAM di Città del Messico, dove rimase fino al 1977.

Tra i riconoscimenti scientifici e professionali conseguiti figurano quelli di: Editore associato del Journal of Seismology (1998-2011); Direttore dell’Associazione Internazionale di Ingegneria Sismica (2004-2012); Membro del Conseil Scientifique del BRGM (Bureaux des Recherches Géologiques et Minieres), Francia (2007-2013). Membro del comitato editoriale della rivista Earthquake Engineering and Structural Dynamics )

