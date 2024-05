Messina: domani nuova seduta della Commissione Ponte con l’audizione dell’arch. Cutroneo

StrettoWeb

Domani, alle ore 11:30 circa, si svolgerà l’importante audizione dell’arch. Antonella Cutroneo, dirigente del Comune di Messina con incarico alla direzione del Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici, e dei suoi collaboratori, per riferire in merito alle osservazioni ( illustrate anche con planimetrie e foto ) al progetto del Ponte sullo Stretto che sono state presentate dal Sindaco alla Conferenza dei Servizi e, in particolare, sulle possibili interferenze tecniche che l’esecuzione dell’opera potrebbe avere sui progetti già predisposti dall’amministrazione.

Saranno anche specificati i problemi e i disagi per i cittadini che sono stati preventivati dal dipartimento.

