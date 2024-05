Messina, il Centro Linguistico di Ateneo diventa centro ufficiale per la certificazione IELTS

StrettoWeb

Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è diventato centro di test ufficiale del British Council e potrà erogare la certificazione di conoscenza della lingua inglese IELTS (International English Language Testing System). Questa certificazione serve ad arricchire il proprio curriculum, sia per accedere a università straniere, sia per aumentare le possibilità lavorative all’estero e in Italia. Fra le certificazioni attualmente disponibili, si contano IELTS Academic (orientato alla carriera studentesca e accademica), IELTS General Training (finalizzato al mercato del lavoro) e IELTS for UK Visas and Immigration (UKVI, per ottenere il visto in Gran Bretagna).

“Desidero ringraziare la prof.ssa Maria Grazia Sindoni, Prorettrice ai Percorsi interculturali e plurilinguismo, e il personale del CLA per l’impegno profuso per ottenere questo prestigioso risultato- sottolinea la Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari. La convenzione fra l’Università di Messina e il British Council si inquadra nella politica di internazionalizzazione e plurilinguismo promossa dall’attuale governance per rendere l’Ateneo sempre più aperto alla promozione della cultura delle lingue straniere. L’ampia spendibilità di questo titolo, riconosciuto da oltre 12000 organizzazioni in oltre 140 paesi, lo renderà certamente appetibile alla popolazione studentesca UniMe, a cui sono riservate tariffe scontate, ma anche all’intera cittadinanza”.

