A Messina appuntamento con il cineforum sull’Intelligenza Artificiale

A Messina continua l’appuntamento del cineforum “AI: divinità protettrice o genio in bottiglia?” promosso dall’Associazione Hic et Nunc APS: una rassegna dedicata al tema dell’Intelligenza artificiale approcciata in chiave educativa. Appuntamento a domani (6 maggio) con la proiezione del film Her, alle ore 20.30 presso la Sala Fasola della città messinese.

“In un contesto in cui con l’AI si rischia una predominanza della realtà virtuale sulla realtà fisica, il film Her aiuta a comprendere come il rapporto con la tecnologia deve essere inteso anche come opportunità di riflessione sull’uomo, soprattutto sul suo desiderio di essere amato senza filtri, schemi precostituiti o imposizioni varie. Solo così l’uomo può essere davvero libero senza subire condizionamenti di alcun tipo” – spiega l’associazione. Prossimo appuntamento sarà la proiezione del film Ex_Machina il 13 maggio.

