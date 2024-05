Messina, i prossimi appuntamenti della commissione Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

“Nell’attesa di definire, con la collaborazione della Società dello Stretto e l’Associazione “Invece del Ponte”, un importante confronto ( primo in Italia ) che si svolgerà il 24 maggio, comunico che giorno 21, alle ore 12:00, ci sarà l’audizione di tre tecnici di assoluto prestigio per discutere in merito all’analisi dei costi e dei benefici dell’opera”, è quanto afferma il presidente della Commissione Ponte sullo Stretto, Giuseppe Trischitta.

Presenza in Aula :

Prof. Roberto Zucchetti ( Docente della Bocconi in economia dei trasporti e valutazione delle infrastrutture • Principali mansioni e responsabilità Docente di Economia del Trasporto Pubblico Locale nell’ambito dei Master Universitari in “Economia e Management delle Infrastrutture e Trasporti” (MEMIT) (anni accademici dal 2002/3 al 2015/16) . Docente di Valutazione delle Infrastrutture nell’ambito del Master Universitario in “Economia e Management delle Infrastrutture e Trasporti” (MEMIT) (anni accademici dal 2012/13 al 2016/17) Docente presso la Scuola di Direzione Aziendale (SDA) Bocconi nei corsi per Amministratori Locali e funzionari sui temi economici e giuridici del Trasporto Pubblico Locale (dal 2014 al 2016) Docente di economia dei trasporto nel “Master in Economia e Gestione dei Servizi e delle Public Utilitiy” (MEGeS) (anni accademici dal 2002/3 al 2006/7). Componente del Consiglio Direttivo e Coordinatore dell’area “Economia dei Trasporti” del CERTeT – Centro per l’Economia Regionale, i Trasporti ed il Turismo).

Ing. Ilaria Coppa ( Dirigente ANAS. Direzione Operation e Coordinamento Territoriale – Responsabile Pianificazione Trasportistica, Analisi Traffico Costi Benefici e valutazione degli indici di redditività degli interventi del contratto di programma ANAS ).

Collegamento video.

Prof. Agostino Nuzzolo ( Professore Ordinario Roma Tor Vergata, dove è stato anche Direttore del Dipartimento di Ingegneria, in Esercizio e controllo delle reti di trasporto. Docente in Master d’Ingegneria delle Infrastrutture e dei Sistemi Ferroviari, Gestione e Tecnica della Logistica e dei Trasporti, Dal 2007 al 2014 è stato Presidente della SIDT – Società Italiana dei Docenti di Trasporti. Autore di 15 libri e oltre 200 pubblicazioni, a Roma ha costituito un gruppo di ricerca nei Sistemi di Trasporto, i cui risultati sono oggetto di corsi estivi presso il MIT di Boston e di corsi tenuti presso a Hong Kong Transport Society. Settori di ricerca avanzata sono quelli della Simulazione delle Reti di Trasporto Collettivo, dell’Interazione Trasporti -Territorio, degli Intelligent Transportation Systems, della City Logistics. Ha svolto attività di consulenza per il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. La sua attività di progettazione comprende: Linee AV/AC Milano-Napoli, Torino-Venezia e NapoliBari, Ponte sullo Stretto di Messina, Metropolitana Regionale del Veneto, della Campania, della Puglia, Linee Metropolitane di Napoli, Roma e Brescia, Aeroporto di Grazzanise, Interporto di Battipaglia, Stazioni varie di metropolitane. Nel settore stradale vanno segnalati i progetti: S. Vittore -Termoli, Caianello-Benevento, Corridoio Tirrenico Roma-Napoli, Lioni-Grottaminarda, Capua-Villa Literno).

