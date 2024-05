Messina, le fandonie di Accorinti: “il Ponte non serve, ci vorrebbero 45 chilometri per arrivare a Reggio, meglio le navi e gli aliscafi”

StrettoWeb

Audizione nella commissione Ponte del consiglio comunale di Messina, dello storico attivista No Ponte, Renato Accorinti. Nel corso del dibattito, l’ex sindaco di Messina, ha affermato: “sono stato sempre coerente, ho iniziato questa battaglia nel 2002 salendo sul Pilone. Ho rispetto delle opinioni altrui, pronto al confronto con tutti ma senza mettere in campo odio e offese. Non sono qui a parlare sulla fattibilità dell’opera in quanto ne hanno già discusso ingegneri, geologi e vari esperti; io vorrei sottolineare la bellezza dello Stretto, luogo unico e straordinario, che rischia di essere deturpato dal Ponte”. Queste le prima parole di Accorinti, il quale, nel corso del suo intervento ha detto anche e soprattutto tante inesattezze, già ampiamente smentite da esperti di primo ordine.

“Ponte non utile”

“Sono perfettamente cosciente che la Sicilia ha bisogno di infrastrutture e dico sì al progresso ma con il Ponte non ne guadagna la città. Esempio? Per arrivare a Reggio Calabria bisognerebbe fare 45 chilometri. Secondo voi è utile? Sarebbe più veloce? Mi sembra chiara la risposta ed è no. Su cosa puntare? Aliscafi e navi ecologici, si arriverebbe dall’altra parte con più velocità”, sottolinea Accorinti.

“I lavori del Ponte non finiranno mai”

“In caso dovessero iniziare i lavori del Ponte, quest’ultimi non finiranno mai e dovremmo vivere per decenni nel caos e nella polvere. Ciucci? Lo conosco bene, è un professionista ma è uno gelido e rappresenta certi poteri. La verità è che il Ponte sarebbe la bomba atomica sulla città”, evidenzia Accorinti.

“I 15 miliardi diamoli alle scuole e l’unità con Reggio”

“I 15 miliardi per il Ponte perchè non li diamo alle scuole? Dobbiamo creare una nuova classe dirigente preparata e consapevole. Unità con Reggio? Da sindaco ho collaborato molto con Falcomtà, sono andato anche al Ministero a Roma per lottare per Bolaro“, evidenzia Accorinti.

L’attacco di Trischitta e Gioveni

Il presidente della Commissione Ponte, l’avv. Trischitta, va giù duro: “un punto debole dei No Ponte è che quando non si parla di questa infrastruttura il movimento non esiste più”. Il capogruppo di Fdi, Libero Gioveni, non le manda a dire a Renato Accorinti: “molto più coerenti Gino Sturniolo e Nina Lo Presti, avevano ragione quando dicevano che l’amministrazione Accorinti ha tradito il programma elettorale. Nei 5 anni di amministrazione l’amministrazione Accorinti non ha inciso per nulla”, rimarca Gioveni. A favore dell’ex sindaco l’intervento di Alessandro Russo del Pd: “è stato sempre coerente, non crediamo a tutto quello che ci dicono perchè poi la realtà rischia di essere un’altra”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.