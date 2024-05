Mercato ittico di Schiavonea, successo per la prima asta di pesce elettronica

StrettoWeb

È stata un successo la prima asta del pesce avvenuta in modalità elettronica al Mercato ittico nel porto di Corigliano-Rossano. Esperienza apprezzata da tutti gli operatori, che hanno abbandonato la contrattazione “a voce” per passare alla modalità di vendita mediante asta a ribasso. Il sistema è stato percepito come molto intuitivo, grazie anche all’utilizzo degli Smart Device e-Fish e sicuramente competitivo oltre che trasparente dal punto di vista commerciale.

La prima sessione dimostrativa della nuova automazione elettronica della sala d’asta, finanziata a valere su risorse del PO FEAMP 2014/2020 gestito dalla Regione Calabria, si è tenuta lo scorso giovedì 10 maggio. L’attività è stata organizzata nell’ambito del Programma European Urban Initiative che ha permesso lo scambio di buone pratiche tra la città greca Pireo e la città di Corigliano Rossano (Bando City-to-City Exchange).

Alla sessione dimostrativa hanno assistito Michail Bourmpos e leni Anezyri, rispettivamente Direttore del Dipartimento ICT e Responsabile del Dipartimento per gli Investimenti Territoriali Integrati del Comune di Pireo (Grecia), e, per il Comune di Corigliano Rossano, il sindaco Flavio Stasi, il vicesindaco Maria Salimbeni, il Dirigente Giovanni Soda, il RUP Giuseppe De Caro e i funzionari del Dipartimento Programmazione, che ha concepito e attuato l’intervento.

