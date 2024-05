“Meravigliosamente Calabria e l’Agricoltura del Futuro”: l’evento in Cittadella

StrettoWeb

L’Associazione Assaporagionando, in sinergia con l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, l’ARSAC, il CNR, l’UNSIC e la Franzisi Consulting, è orgogliosa di annunciare l’evento “Meravigliosamente Calabria e l’Agricoltura del Futuro”. L’iniziativa, che avrà luogo lunedì 13 maggio alle ore 11:00, nella Sala Verde della Cittadella Regionale, rappresenta un momento cruciale per l’esplorazione e la

celebrazione dei legami profondi tra la terra calabrese e le innovative prospettive del settore agricolo.

“Meravigliosamente Calabria e l’Agricoltura del Futuro” sarà soprattutto l’occasione per presentare ai partecipanti in anteprima, uno spot promozionale, creato da Assaporagionando, con lo scopo di promuovere le bellezze delle affascinanti aree interne della Calabria. Il filmato, creato con minuziosa cura e dedizione, sarà ufficialmente consegnato alla Regione Calabria per sostenere le attività promozionali, volte a valorizzare il ricco patrimonio territoriale.

Il ricco programma della mattinata, prevederà un dibattito sullo stato della filiera della frutta a guscio nel territorio regionale, con particolare attenzione alle fondamentali risorse della funghicoltura e castanicoltura. Questi saranno i temi principali, al centro di una discussione approfondita, in cui si alterneranno esperti del settore, che coniugheranno, ricerca scientifica ed esperienza pratica.

All’iniziativa parteciperanno figure di spicco nel panorama agricolo e istituzionale. Saranno presenti: il direttore di Assaporagionando, Alex Franzisi; Fulvia Caligiuri, Commissario Straordinario ARSAC; Antonino Sgrò, Presidente FODAF Calabria. Al tavolo dei lavori prenderanno inoltre parte: rappresentanti del CNR, biologi, micologi, agronomi e altre personalità di rilievo nel settore.

La moderazione dei lavori sarà affidata alla giornalista Rossana Muraca, mentre la conclusione dell’evento sarà affidata all’Assessore Regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, il cui impegno e la cui visione sono essenziali per il futuro prospero e sostenibile del settore agricolo in Calabria.

Si invitano dunque a partecipare all’evento, tutti coloro che sono interessati a conoscere le ultime novità del settore primario calabrese e dell’evoluzione dell’innovazione agricola italiana. Il dibattito sarà anche un appuntamento formativo per gli iscritti agli ODAF che avranno l’opportunità di ricevere degli attestati CFP, secondo quanto previsto dal regolamento CONAF.

