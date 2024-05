Meloni a Palermo, a breve la firma dell’accordo sui fondi Fsc per 6,8 milioni di euro con Schifani | LIVE

StrettoWeb

A Palermo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, firmeranno l’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Sicilia.

L’Accordo prevede investimenti finanziati dal Fondo sviluppo e coesione per 5,5 miliardi di euro, per numerosi ambiti di intervento fondamentali per la qualità dei servizi per cittadini e imprese.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata accolta da un applauso al suo ingresso al Teatro Massimo di Palermo per la firma dell’Accordo per il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 tra governo e Regione Siciliana. Il premier era accompagnata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dal ministro per lo Sviluppo e coesione Raffaele Fitto. In platea anche il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

