“Mediterraneo Festival Corto”: Scalea diventa il set perfetto

La 14esima edizione del Mediterraneo Festival Corto vede importanti novità in programma dal 3 al 7 Luglio fra cui l’ideazione di uno spot promozionale da girare nei giorni del Festival a Scalea dagli allievi di ben due scuole di cinematografia: la Scuola di Cinema di Napoli e la Scirocco Film Academy di Belvedere Marittimo. L’idea si è materializzata già a partire dalla scorsa edizione con il sorgere spontaneo e naturale di un’amicizia nel segno del cinema con Roberta Inarta della direzione della Scuola di Cinema di Napoli e Francesco Garritano della direzione della Scirocco Film Academy.

Le studentesse e gli studenti di entrambe le scuole saranno a Scalea nei giorni del Mediterraneo Festival Corto e, indossati berretto e t-shit loggati Pro Loco Scalea, gireranno per la città, in tutti i sensi. In senso turistico, esploreranno gli angoli più suggestivi, e in senso cinematografico poiché filmeranno alcuni spot pubblicitari. I video realizzati saranno poi sottoposti all’amministrazione comunale che ne sceglierà uno da utilizzare per la promozione territoriale in fiera, sui social ecc.

L’operazione è stata definita “Mediterraneo Festival Corto – Cultura Cinematografica Scalea 2024”. Il sodalizio era stato presentato già sabato 16 Dicembre 2023 durante il Galà di Solidarietà “Enza Minervino” quando erano intervenute entrambe le scuole

coinvolte.

“Sono molto grata a Francesco Presta e all’amministrazione comunale di Scalea per

averci voluto coinvolgere in questo progetto – ha detto Roberta Inarta della Scuola di Cinema di Napoli – Personalmente considero la Calabria la mia seconda terra, il cinema è la mia passione e il mio lavoro da 15 anni, poter unire questi due amori è per me un’emozione fortissima”.

“Faremo belle cose, ci divertiremo e contribuiremo alla diffusione della cultura cinematografica che non significa solo carriera attoriale; il cinema ha bisogno di molte professioni dall’elettricista allo scenografo, al costumista. Ringrazio il Cinecircolo Maurizio Grande e il comune di Scalea – ha chiosato Francesco Garritano della Scirocco Film Academy di Belvedere Marittimo.

“Grazie per aver creato eventi che uniscono il cinema alla solidarietà; grazie per eventi come il Mediterraneo Festival Corto che cresce di anno in anno e unisce realtà lontane ma simili come noi. Ci stiamo unendo per creare qualcosa di ancora più ancora più grande di quello vissuto finora; aspettiamoci belle cose”.

La Scuola di Cinema di Napoli vuole essere un incubatore per tutti i tipi di operatori nel campo della cinematografia, ai quali fornire strumenti culturali, linguistici e tecnici per affrontare il mondo del cinema. La scuola, nel cuore della città partenopea, rappresenta un punto di riferimento per coloro che vogliono apprendere le dinamiche teoriche e pratiche della produzione cinematografica, televisiva e del linguaggio audiovisivo. È patrocinata dalla Film Commission, Regione

Campania e dalla Provincia di Napoli.

La Scirocco Film Academy nasce allo scopo di fornire un’educazione cinematografica di alta qualità, posizionandosi come un catalizzatore per l’espressione creativa locale, cercando di costruire un ponte tra il potenziale artistico del meridione e le opportunità nel mondo cinematografico e audiovisivo.

L’Academy è stata fondata con il desiderio di risvegliare il potenziale artistico del Meridione, un luogo di valore che ha la forza e la voglia di emergere. La scuola è supportata dalla produzione Pathos, con sedi a Roma e Belvedere Marittimo.

Pathos è una società di produzione e distribuzione cinematografica, e si pone come punto di riferimento per le produzioni desiderose di sviluppare i propri progetti sul territorio nazionale italiano. Grazie a questa collaborazione, la Scirocco Film Academy può contare su un solido sostegno per la crescita e la realizzazione dei progetti degli studenti su scala nazionale.

