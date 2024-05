Matteo Salvini va “controvento” a Cosenza: ss106, Ponte e prospettive in Europa | VIDEO

StrettoWeb

Alle 15 di pomeriggio la sala del Fellini di Cosenza si è riscaldata non solo per le alte temperature, ma anche per l’entusiasmo dei leghisti che hanno accolto il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il Capitano della Lega, dopo il sopralluogo nel cantiere della ss106 a Villapiana, ha fatto quindi tappa a Cosenza per presentare la sua ultima fatica letteraria, “Controvento”.

Circondato dai fedelissimi calabresi, tra cui le donne “di potere” Simona Loizzo e la new entry Katya Gentile, il moderatore Claudio Durigon e il Giacomo Saccomanno – Salvini ha parlato appunto di ss106, del Ponte – schernendo anche Elly Schlein che ha attraversato lo Stretto in traghetto – e delle prospettiva del partito leghista alle imminenti Europee. Per approfondire, il video completo dell’iniziativa.

Matteo Salvini va "controvento" a Cosenza: ss106, Ponte e le prospettive in Europa

