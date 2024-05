Marchio Reggina, ufficiale: arriva l’offerta della Fenice Amaranto

StrettoWeb

Anche la Fenice Amaranto ha presentato ufficialmente l’offerta per il marchio della Reggina, in cui all’interno sono inseriti tutti i beni, e la cui asta si terrà il 29 maggio alle ore 12 presso il Tribunale di Reggio Calabria al Ce.Dir. “LFA Reggio Calabria – si legge nella nota della società – comunica che in data odierna, presso il Tribunale di Reggio Calabria, è stata depositata l’offerta irrevocabile per l’acquisizione del lotto unico della Reggina 1914 srl, tra i quali beni sono inseriti i marchi storici della Reggina”.

“Il sogno amaranto deve continuare, questo ulteriore passo verso l’identità e la tradizione deve rappresentare un momento di ripartenza per la Reggina e per la Reggio Calabria sportiva. Vorremo realizzare il desiderio di tutto il popolo amaranto, ci è stato chiesto a gran voce dai nostri splendidi tifosi per tutto il campionato e noi, come loro, lo vogliamo fortemente”, scrive ancora il club, che in questi mesi più volte aveva manifestato pubblicamente l’intenzione di partecipare all’asta per il marchio. Ora è arrivata anche l’offerta ufficiale. Non resta che attendere mercoledì: “sfida” aperta tra Fenice, Bandecchi e Comune di Reggio Calabria.

