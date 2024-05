Manifestazione FdI a Cosenza, Antoniozzi: “Calabria protagonista”

StrettoWeb

“Abbiamo un centravanti, Denis Nesci, un rifinitore di spessore come Luciana De Francesco e anche il prezioso contributo di Ersilia Amatruda. Sono i tre candidati calabresi che contribuiranno al successo di Fratelli d’Italia“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, alla vigilia del grande incontro che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 11, presso il Live di Corso Mazzini, a Cosenza in cui interverranno tutti i parlamentari e i dirigenti di partito.

“Dalla mia città, Cosenza – dice Antoniozzi – partiamo per tre settimane entusiasmanti. In questi giorni i nostri candidati sono in giro, incontrano sindaci e amministratori ma soprattutto incontrano la gente comune. Domani vogliamo che da Cosenza – prosegue Antoniozzi – parta forte il grido di libertà e partecipazione della Calabria, intorno a Giorgia Meloni e alla nostra squadra”.

“Dare più forza a Fratelli d’Italia – conclude Antoniozzi – significherà dare più forza alla Calabria: i sondaggi ci danno in crescita ma ciò che conterà saranno queste ultime tre settimane in cui entrerà in gioco Meloni e il suo carisma”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.