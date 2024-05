StrettoWeb

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ha deciso un ulteriore stanziamento di 18,3 milioni di euro per gli interventi da realizzare in conseguenza dell’ondata di maltempo che si è verificata dal 22 al 27 novembre 2022 e il 3 dicembre dello stesso anno nell’area della Città metropolitana di Messina.

Ne dà notizia il comunicato diffuso da Palazzo Chigi al termine della riunione del Cdm.

