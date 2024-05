Il Majorana di Corigliano-Rossano vince il Diploma d’Argento Pandolea

StrettoWeb

Domani, martedì, 14 maggio, alle ore 11,30, nella sala verde della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà una conferenza stampa per illustrare i risultati del premio come migliore extravergine di oliva prodotto dagli Istituti Tecnici Agrari d’Italia, assegnato quest’anno all’Istituto d’Istruzione Superiore Majorana di Corigliano–Rossano. All’incontro con la stampa, alla quale parteciperà anche l’assessore regionale all’agricoltura, interverranno tra gli altri anche il dirigente dell’IIS Majorana, Saverio Madera, ed il responsabile comunicazione strategica dell’Istituto, Lenin Montesanto, insieme ad una rappresentanza della comunità scolastica protagonista.

Si chiama Momena, e prende il nome dalla contrada che ospita i 18 ettari di terreno dell’azienda agricola speciale dell’Istituto Tecnico Agrario, nell’area urbana di Rossano, l’extravergine che ha ricevuto l’ambito riconoscimento “Diploma d’Argento Pandolea 2024”.

L’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Majorana di Corigliano–Rossano che conta una comunità di oltre 1000 studenti e circa 200 tra docenti e personale ATA, articolata in tre istituti, l’istituto professionale alberghiero IPSEOA, l’istituto tecnico alberghiero ITA e l’industriale, nel 2023 primo istituto in Calabria per complessità. Il premio è promosso da Pandolea in collaborazione con Gambero Rosso e la Rete Nazionale degli Istituti Agrari (Re.N.Is.A).

