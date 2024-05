“Lui è un signore. Il maleducato è chi non la raccoglie!”: a Cosenza parte la campagna sulla raccolta delle deiezioni canine

StrettoWeb

Al via la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso per richiamare l’attenzione dei cittadini sulla necessità di raccogliere le deiezioni canine. Il claim della campagna di sensibilizzazione lanciata dal Sindaco Franz Caruso e dall’Assessore al Benessere e diritti degli animali Veronica Buffone campeggia sui manifesti che da oggi sono già affissi in città e sono in evidenza anche sui social e sugli altri canali di comunicazione: “Lui è un signore. Il maleducato è chi non la raccoglie!” con , in basso, la foto di un cagnolino in papillon.

Le bustine per la raccolta le fornisce direttamente l’Amministrazione comunale gratuitamente, grazie alla collaborazione con la società “Ecologia Oggi”, e si possono ritirare presso l’Isola Ecologica Vecchia Stazione di via Cesare Baccelli dal lunedì al sabato, dalle ore 7,30 alle 16,00 e, la domenica, dalle 7,30 alle 12,00. L’Amministrazione ha provveduto anche all’installazione di appositi raccoglitori per le deiezioni canine.

“Perché la città sia pulita e perché il decoro urbano venga garantito – afferma il Sindaco Franz Caruso – abbiamo spesso invocato e chiesto la collaborazione dei cittadini che, alla luce della campagna di sensibilizzazione che stiamo provvedendo a lanciare, sono chiamati, nel caso specifico, ad uno sforzo di senso civico che deve connotare i comportamenti di chi possiede uno o più amici a quattro zampe. Con la sistemazione sul territorio degli appositi raccoglitori non ci saranno più alibi per quanti lasceranno a terra le deiezioni canine”.

“Questa campagna di sensibilizzazione – sottolinea dal canto suo l’Assessore Veronica Buffone – vuole richiamare l’attenzione dei cittadini sul corretto rapporto uomo-animale che non prevede solo una gestione corretta del cane di proprietà, ma anche il rispetto dell’ambiente circostante. Raccogliere le deiezioni canine è importante per mantenere gli ambienti puliti ed anche il cittadino deve fare la sua parte. Auspichiamo che i manifesti e gli slogan che abbiamo creato per l’occasione svolgano la loro mission e vengano recepiti dalla cittadinanza”.

