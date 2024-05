Lucano: “sarò candidato alle Europee ed a sindaco di Riace. Salis? Sono orgoglioso di lei”

StrettoWeb

E’ stata presentata questa mattina a Riace, la candidatura alle elezioni europee per l’Alleanza Verdi – Sinistra, di Mimmo Lucano, già sindaco della cittadina della provincia di Reggio Calabria, alla presenza di Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Roberto Salis. “Sono candidato sia per il Parlamento europeo, ma anche per la carica di sindaco di Riace. Mi dà una forte spinta emozionale il fatto che tutto sia arrivato in poco tempo. Il mio rapporto, lo dico sempre, con la politica è stato sempre su basi emozionali, voglio rincorrere ideali, quelli dell’uguaglianza, dell’umanità, del rispetto dei diritti umani e anche di sentire le oppressioni, le repressioni di chi subisce questa privazione dei diritti. Salis? Sono orgoglioso di lei”, rimarca Lucano.

Salis: “contento di aver conosciuto Lucano”

“Credo che anche dove non è candidata sia importante il sostegno ad Ilaria. Ed in ogni caso un consenso sempre più ampio ad Alleanza Verdi Sinistra è fondamentale per il raggiungimento del quorum”. E’ quanto ha detto Roberto Salis, padre di Ilaria, detenuta in Ungheria e candidata alle elezioni europee. “Ognuno, con il proprio fiammifero – ha aggiunto Salis – deve contribuire a mantenere accesa la luce di speranza per Ilaria. Quello che è accaduto a mia figlia non deve più accadere a nessuno in Europa. E soprattutto devono cessare certi soprusi che ancora si verificano nel nostro continente. Questa visita a Riace mi ha dato l’occasione di conoscere Mimmo Lucano. Stringergli la mano é stato davvero un piacere”. Infine una critica allo Stato italiano in relazione alla vicenda di Ilaria: “ho visto pochi risultati – ha detto Roberto Salis – per l’azione diplomatica che é stata messa in atto dalle autorità di governo del nostro Paese per risolvere la situazione di mia figlia”.

