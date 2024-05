Lollobrigida allo stand Calabria di Cibus: “si mangia bene ma se vuoi vendere devi promuovere”

StrettoWeb

Cibus, l’evento dedicato al settore agroalimentare che si svolge a Parma dal 7 al 10 maggio, ospita, nel padiglione 8, lo stand della Regione Calabria al quale ha fatto visita il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida. Allo stand era presente il commissario dell’Arsac Fulvia Caligiuri e il Dg del dipartimento agricoltura Giuseppe IIritano.

“In Calabria si mangia bene, ma se vuoi vendere devi promuovere e la Regione sta facendo un ottimo lavoro di promozione che permetterà di far crescere il valore dei prodotti che una volta conosciuti vengono apprezzati e acquistati. Questo crea ricchezza“, dice Lollobrigida. “Quando si crea ricchezza – aggiunge – si crea anche lavoro e si può aiutare anche i più deboli, quelli che non possono lavorare, ma se non la crei devi fare debito. La Calabria non ha bisogno di debiti, ha bisogno di ricchezza“.

“In Calabria, i borghi diventano una vetrina a cielo aperto, ma anche in Sicilia. Tuttavia, non basta avere un buon prodotto ma devi rendere quel territorio attrattivo“, ha detto il ministro. “La Calabria è cambiata, ha una potenzialità e anche una capacità di promozione internazionale, dovuta ai tanti calabresi presenti in tutto il mondo. Chi meglio di loro possono spiegare e raccontare meglio di altri i prodotti regionali“, ha concluso.

