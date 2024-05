Lipari: albergo in fiamme, sul posto i Vigili del Fuoco | FOTO

StrettoWeb

Nella giornata di ieri, personale del dipendente distaccamento dei Vigili del fuoco di Lipari, poco prima di mezzogiorno, sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi al piano interrato di una struttura alberghiera in località Canneto, a Lipari. Le fiamme, divampate nel locale lavanderia, hanno sviluppato molto calore e denso fumo pertanto si è reso necessario l’utilizzo di autorespiratori.

La squadra VVF, intervenuta tempestivamente, ha contrastato le fiamme ed evitato la propagazione delle stesse ad altri locali. Dopo aver estinto l’incendio, mediante l’uso di moto-ventilatore, si è provveduto ad espellere dai locali il fumo residuo; successivamente, dopo aver ispezionato le strutture, si è reso necessario rendere inagibili, temporaneamente e cautelativamente, i locali interessati dall’incendio nelle more dell’esecuzione dei lavori di ripristino necessari.

Tre i mezzi intervenuti: l’autopompaserbatoio (APS) il pick-up con modulo antincendio e l’autobotte pompa (ABP). I Vigili del fuoco hanno fatto rientro nella sede di via bagnamare intorno alle ore 22.00.

Sempre la squadra del Distaccamento di Lipari, nella stessa nottata, è stata impegnata in altri due interventi nella cittadina eoliana, uno per dissesto statico e l’altro per danni d’acqua.

