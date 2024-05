La Lega che avanza: presentata la lista alle comunali di Corigliano-Rossano

StrettoWeb

In una sala gremita dell’hotel San Luca a Corigliano-Rossano la Lega ha presentato nei giorni scorsi la lista dei candidati a sostegno di Pasqualina Straface Sindaco. Presente il gotha del partito: il Commissario regionale Saccomanno, i deputati Furgiuele e Sasso i

consiglieri regionali Mattiani e Molinaro ed il senatore Roberto Marti candidato alle Europee.

Tutti hanno sottolineato il ruolo da protagonista che la Lega punta ad avere su questo territorio e lo dimostra il fatto che la sua classe dirigente è in crescita. Nei giorni scorsi i media avevano sottolineato come si trattasse dell’unica in Calabria a portare l’imprimatur del Carroccio per tramite del Deputato Domenico Furgiuele e dell’avvocato Maria Carmela Iannini, già candidata alla Camera per la Lega e ora commissario di Aterp Calabria.

Furgiulele e la Iannini avevano spiegato come, a volere fortemente la presentazione della lista alle Amministrative nella terza città della Calabria, fosse stato il leader Matteo Salvini in prima persona

per porre l’accento e sottolineare l’impegno di tutto partito per l’ammodernamento della Statale 106, per la Ferrovia Jonica e per la questione delle infrastrutture in genere.

Motivo per cui l’incontro di presentazione all’hotel San Luca si è chiuso con tanti ringraziamenti allo stesso Salvini che sta dimostrando con i fatti di tenere molto a questa realtà.

