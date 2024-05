Lamezia, muore al supermercato: “sanità disastrosa e inefficace”

StrettoWeb

“La morte dell’uomo di 65 anni avvenuta a Lamezia Terme all’interno di un supermercato per un improvviso malore ed i soccorsi giunti in ritardo, accende ancora una volta i riflettori sulla disastrosa condizione sanitaria della nostra regione”. A dirlo è Paolo Di Matteo, coordinatore regionale Exit, che fa riferimento all’ennesima vicenda che ha visto un coinvolgimento tardivo dei soccorsi.

Di Matteo prosegue: “non possiamo certamente sapere se un intervento tempestivo della medicina d’urgenza avrebbe salvato la vita dell’uomo, ma certamente sia le pochissime ambulanze del 118, sia la demedicalizzazione del servizio stesso, da anni spesso privo nei suoi interventi di un medico a bordo, rappresenta tutta l’inefficienza e l’inefficacia di un intero sistema che non è solo quello relativo alle postazioni del 118 ma investe in toto tutto l’apparato sanitario regionale”.

“In tutto questo perverso meccanismo in cui si tagliano risorse per la sanità, emergenza la complicità della politica, che coi suoi partiti ed i propri rappresentanti, non battono ciglio. Della morte del cittadino lametino, noi di Exit, non possiamo che ritenere responsabile l’intero sistema politico, sia nazionale che regionale. Questa è una battaglia che dovrebbe coinvolgere anche i sindaci del territorio come è stato fatto in altre regioni italiane, mentre nella città di Lamezia, assistiamo ad un silenzio assordante del primo cittadino Paolo Mascaro, indifferente a tutto ciò”.

“Riguardo a questo grave episodio, auspichiamo l’intervento della magistratura. Chiediamo che la Procura di Lamezia apra un fascicolo sulla morte del sessantacinquenne per accertare eventuali responsabilità. E’ impensabile che nel 2024 una persona debba morire per strada o all’interno di una qualche struttura, senza avere la possibilità di essere soccorsa per tempo dagli operatori sanitari preposti per gli interventi di urgenza”.

