Lamezia celebra lo sport “silenzioso” con il campionato di calcio a 5 della Federazione Sport Sordi Italia

Si è svolto domenica 19 maggio, presso la Parrocchia San Raffaele Arcangelo a Lamezia Terme (CZ), il 1° Campionato Regionale FSSI (Federazione Sport Sordi Italia) della Calabria di calcio a 5. Alla fine dei tra match molto equilibrati e combattuti, davanti ad un numeroso e caloroso pubblico proveniente da tutta la Calabria, l’A.S.D. Cosenza ha fatto sua l’intera posta in palio prevalendo sull’A.S.D. G.S.S. Potenza, classificata al secondo posto, e sull’altra squadra calabrese partecipante, l’A.S.D. G.S. E.N.S. Catanzaro, classificata sul gradino più basso del podio.

Alla squadra lucana sono andati i premi per il capocannoniere ed il miglior portiere del campionato, mentre a Simone Cicero dell’A.S.D. Cosenza la palma di miglior giocatore del torneo. “Ringrazio tutte le squadre che hanno partecipato al campionato regionale FSSI in questa giornata

molto importante per le persone sorde – ha dichiarato il Delegato Regionale FSSI Calabria Francesco Scalise – considerato che lo sport può rappresentare anche un momento di aggregazione e inclusione sociale”.

“Inoltre, un ringraziamento affettuoso è stato rivolto anche alle autorità istituzionali presenti quali il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, il Vice Sindaco Antonello Bevilacqua, l’Assessore allo Sport Luisa Vaccaro, il Consigliere Comunale Mimmo Gianturco, il Presidente regionale ENS Calabria Antonio Mirijello, i quali hanno consegnato gli ambiti riconoscimenti alle squadre”.

Un ringraziamento, inoltre, è stato rivolto anche al Presidente della Sezione AIA di Lamezia Terme Gianfranco Pujia per la positiva collaborazione finalizzata all’organizzazione del torneo, e all’A.S.D. Oratorio Beato Frassati Calcio Parrocchiale di San Raffaele per aver ospitato l’evento.

