Jobs Act, Schlein: “firmerò per il referendum della Cgil”

“Ho già detto che molti del Pd firmeranno così come altri non lo faranno. Io mi metto tra coloro che lo faranno. Non potrei far diversamente visto che è un punto qualificante della mozione con cui ho vinto le primarie l’anno scorso”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, a margine della festa dell’Unità di Vecchiazzano a Forlì, parlando del banchetto che la Cgil ha lì per la raccolta di firme per il referendum contro il Jobs Act.

“Adesso il Pd è impegnato nella campagna delle Europee, sulle amministrative, e su un’altra raccolta firme per noi molto rilevante che è quella per il salario minimo”, conclude la leader Dem.

