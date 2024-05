“L’Italia cambia l’Europa”: la manifestazione di FdI a Cosenza

StrettoWeb

Denis Nesci, europarlamentare uscente, Luciana De Francesco, consigliere regionale, ed Ersilia Amatruda saranno i protagonisti della manifestazione di sabato 18 maggio alle ore 11 al Live di Cosenza, in corso Mazzini. I tre candidati calabresi alle elezioni europee saranno al centro del dibattito “Più Italia in Europa” che vedrà gli interventi di Sergio Strazzulli, coordinatore cittadino di Fdi, Angelo Brutto, coordinatore provinciale di Cosenza, Nicola Caruso, dirigente nazionale di Gioventù nazionale, e dei parlamentari Wanda Ferro, Fausto Orsomarso, Ernesto Rapani e Alfredo Antoniozzi.

“Incontreremo i cosentini per rilanciare il nostro programma politico – ha detto Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo alla Camera – e per confidare nel loro sostegno ai tre candidati calabresi. Ringrazio il partito a tutti i livelli e Gioventù nazionale – ha proseguito – per l’entusiasmo che sta mettendo in campo per una partita che dobbiamo vincere nell’interesse dei calabresi”. Parteciperanno sindaci, consiglieri comunali e provinciali, consiglieri e assessori regionali.

