Interventi di pavimentazione sull’A2, chiusa la rampa d’uscita a Mileto

Anas ha avviato gli interventi di posa del nuovo tappeto di usura, di tipo drenante, lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo‘, nel territorio comunale di Mileto in provincia di Vibo Valentia. Per consentire l’esecuzione degli interventi, fino a venerdì 10 maggio sarà in vigore un doppio senso di circolazione, dal km 373,450 al km 370,000 e la chiusura della rampa di uscita, in carreggiata nord, dello svincolo di Mileto al km 370,760.

I veicoli diretti a Salerno potranno utilizzare in alternativa l’uscita allo svincolo di Rosarno (km 383,740) con proseguimento lungo la strada provinciale 54 e la statale 18 fino al centro abitato di Mileto.

