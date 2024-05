Incredibile a Palermo: turista investita e uccisa in centro

StrettoWeb

Una turista polacca di 40 anni è stata investita e uccisa la notte scorsa a Palermo da un pirata della strada. L’incidente è avvenuto poco prima delle due, quando la donna, che era in compagnia del marito, stava attraversando corso Tukory, vicino alla stazione centrale.

L’automobilista, a bordo di una smart di colore blu, subito si è dato alla fuga e come apprende l’Adnkronos, si è presentato all’alba al comando della Polizia municipale e viene sentito in queste ore. A dare l’allarme è stato il marito della donna, che è morta all’ospedale Civico. La Polizia municipale e la Polizia di Stato hanno rintracciato all’alba la smart blu e adesso son o in corso le indagini per risalire all’automobilista pirata della strada.

Palermo, turista polacca falciata: pirata della strada denunciato per omicidio stradale

E’ stato denunciato per omicidio stradale Alfonso T. di 47 anni, l’uomo che era alla guida alla Smart che la notte scorsa ha falciato a ucciso una turista polacca, Patrycja Bartosik Weder, di 31 anni mentre attraversava la strada. L’uomo si è costituito alla Polizia Municipale all’alba di ggi con l’avvocato. E’ risultato positivo all’alcol test, superando di pochissimo la soglia dello 0,5 G/L.

