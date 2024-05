Incidente sulla ss106 a Corigliano-Rossano: coinvolte 4 auto

StrettoWeb

Ennesimo incidente sulla ss106, tristemente conosciuta come “strada della morte”. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio a Corigliano-Rossano nei pressi della rotatoria di Santa Lucia all’entrata dell’area urbana rossanese. Coinvolte 4 vetture: sul posto presente un’ambulanza del 118 che hanno preso in cura alcuni feriti, fortunatamente in modo lieve. Sul tratto di strada si registrano cose e rallentamenti.

