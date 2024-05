StrettoWeb

Grave incidente stradale lungo l’autostrada Catania-Messina dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è caduta giù da un cavalcavia. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto, del comando provinciale di Catania e dei medici del 118.

All’interno della vettura c’erano un uomo e una donna, entrambi rimasti feriti e trasportati in ospedale.

