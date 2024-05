Incendio al Campo Catona, la solidarietà di Corigliano-Rossano: “i reggini liberi non piegano la testa”

StrettoWeb

“Serve l’indignazione di tutta la città, da soli non andiamo da nessuna parte. Siamo Stanchi”. Queste sono state le prime parole del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, l’indomani dello scellerato incendio doloso appiccato al campo di calcio a Catona, dove il comune ha speso fino ad ora circa 800mila euro per il suo rifacimento”.

“La massima solidarietà al sindaco e a tutta la città di Reggio Calabria da parte di tutta l’amministrazione comunale” – è quanto si legge in una nota di solidarietà da parte del Comune di Corigliano-Rossano. “Non l’avranno vinta” ha detto Falcomatà e non gliene daremo vinta risponde la nostra città che si schiera a fianco di tutti i reggini liberi che non piegano la testa di fronte all’intimidazioni che hanno il sapore dell’odio”.

“Non si può restare in silenzio – conclude la nota – ma dobbiamo dire un no deciso e stringere in un abbraccio solidale tutta la città di Reggio Calabria ed il sindaco Falcomatà che la guida. Le città libere non cedono al ricatto dell’odio e alle intimidazioni di qualunque genere”.

