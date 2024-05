Imprese in Calabria, arriva il Sottosegretario Fausta Bergamotto

StrettoWeb

Prosegue il tour istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il Sottosegretario di Stato, Fausta Bergamotto, che il 3 e 4 giugno si recherà in Calabria. Durante la visita, il Sottosegretario Bergamotto avrà l’opportunità di incontrare gli imprenditori dell’alto tirreno catanzarese, della zona industriale di Corigliano/Rossano e dell’alto tirreno cosentino, per discutere delle iniziative del Governo Meloni sia a livello nazionale che europeo.

Tra gli argomenti che verranno illustrati durante gli incontri, si parlerà del decreto per il rilancio del Mezzogiorno che istituisce la Zona Economica Speciale per il Sud (ZES Unica). Questa misura è stata creata per supportare le aziende già operative e quelle che si insedieranno, offrendo speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa. Inoltre, verrà presentato il bando “Transizione 5.0”, che sarà presto attivato e finanziato con risorse provenienti dal programma RepowerEu, per un totale di 6,3 miliardi di euro.

Il Sottosegretario Fausta Bergamotto illustrerà anche le iniziative del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riguardanti il packaging, le strutture green e le innovazioni nell’ambito dell’intelligenza artificiale. A tal proposito, verrà presentata la Fondazione AI4Industry, recentemente costituita, che opera nei vari settori manifatturieri.

Durante il tour, saranno presenti rappresentanti istituzionali nazionali e locali, organizzazioni di categoria e imprenditori, con l’obiettivo di promuovere un confronto costruttivo e stimolare la collaborazione tra il governo e il settore imprenditoriale calabrese.

