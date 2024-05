Il Treno della Magna Graecia: un successo nella Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie

StrettoWeb

“Ieri pomeriggio Il Treno della Magna Graecia, dedicato alla Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie di AMODO – Alleanza Mobilità Dolce e FIFTM, di ritorno verso Reggio Calabria Centrale, lo abbiamo ripreso sfilare silenzioso, elegante e perfettamente integrato nel paesaggio, in uno dei luoghi più belli della costa jonica calabrese, la Baia di Caminia, a pochi km da Soverato e da Catanzaro, dopo una giornata di successi e numeri impressionanti di viaggiatori trasportati su ben 4 diversi itinerari in uno stesso giorno!“. E’ quanto si legge in un post sulla pagina Facebook dell’Associazione Ferrovie in Calabria.

“Ancora una volta, quindi, in #Calabria, abbiamo dimostrato in modo pratico, realizzando un evento di grande spessore di questo tipo assieme all’insostituibile supporto ed alla passione di Fondazione FS Italiane , quali siano le enormi potenzialità del turismo ferroviario, quanto valore aggiunto e qualitativo possa portare ai territori serviti: è giunto il momento, anche nella nostra bellissima terra, di consolidare e calendarizzare questa tipologia di iniziative, con la creazione di un apposito fondo, da parte della Regione Calabria , dedicato proprio ai treni turistici“, prosegue il post.

“Un grande GRAZIE ancora ai Comuni che ci sostengono, alle guide turistiche, ai siti museali, alle Associazioni ed alle imprese del territorio del settore enogastronomico che hanno reso possibile la perfetta realizzazione dell’evento di ieri: grazie allo staff di Fondazione FS Italiane giunto in Calabria, coordinato dal dott. Pietro Fattori, ed ovviamente, ancora un grande ringraziamento all’ Alleanza per la Mobilità Dolce ed alla Federazione Italiana delle Ferrovie Turistiche e Museali, per aver scelto la Calabria per la realizzazione dei due principali eventi nazionali della Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie, un grandissimo riconoscimento per la nostra Associazione ed il relativo operato di oltre un decennio!“, scrive ancora l’Associazione.

