Il Catania fa la voce grossa: Cianci-gol in un “Massimino” da urlo, Avellino KO nell’andata playoff!

Il Catania ci ha preso gusto e, dopo un campionato sulle montagne russe, conferma di essere più “adatto” alle gare tra andata e ritorno ad eliminazione diretta, come in Coppa Italia Serie C. Questa sera, nel solito “Massimino” da urlo, gli etnei regolano per 1-0 la corazzata Avellino nell’andata dei quarti di finale playoff di Serie C.

Anche questa volta di misura, come a Bergamo. Anche questa volta nella fase finale di gara. Il marcatore è Cianci, bravo a metterla dentro al minuto 71. Ultima fase di partita di gestione e sofferenza, dove i rossoblu si tengono stretti il prezioso risultato. Al ritorno, al Partenio, basta anche un pari per il passaggio in semifinale. E per continuare ad alimentare il sogno di una Serie B insperata fino a qualche settimana fa, contrapposta invece all’incubo Serie D.

Risultati Playoff Serie C

Benevento-Torres 1-0

Catania-Avellino 1-0

Juventus U23-Carrarese 1-1

Vicenza-Padova Posticipata

