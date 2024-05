Serie D, Igea Virtus-Fenice Amaranto: cambia l’orario della sfida

StrettoWeb

Così come avvenuto domenica scorsa, per il match interno al Granillo, anche domenica 5, tra due giorni, la Fenice Amaranto giocherà un’ora dopo le altre. La gara in casa dell’Igea Virtus, infatti, è stata posticipata dalle ore 15 alle ore 16, così come comunicato dal sito ufficiale della Serie D.

Si tratta, com’è noto, dell’ultimo turno della regular season. Le altre sfide saranno alle 15, questa alle 16, ultima assoluta della stagione regolare del girone I di Serie D 2023-2024. Dopo questo weekend, cominceranno i playoff: la compagine di Trocini sarà di scena a Vibo in gara secca.

