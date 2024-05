“Identità e tecnologia”, la storia del futuro nell’agroalimentare secondo GIAS: il convegno a Mongrassano

StrettoWeb

Prosegue nel suo obiettivo di crescita e di sviluppo sostenibile la GIAS, l’azienda di Mongrassano nel cosentino che è stata scelta dal Presidente Mattarella come punto di riferimento nell’ambito del lavoro in occasione della sua ultima visita in Calabria. Gloria Tenuta, CEO della compagnia e Fondatrice del Museo d’Impresa “GIAS Experience”, sarà tra le promotrici dell’evento del prossimo 27 giugno, il convegno “Identità e tecnologia, la storia del futuro nell’agroalimentare”.

L’iniziativa avrà luogo alle 17:30 presso il Museo d’impresa Gias Experience, situato in Contrada Cocchiato a Mongrassano. L’obiettivo è fare luce sull’innovazione nel mondo agroalimentare e le sfide che ne derivano. Parteciperanno il Direttore del Museo d’Impresa Michela Scura, il Prof. di Antropologia Culturale Marino Niola, il Prof. di Marketing e Entrepreneurship Michele Costabile, il Prof. di Strategia d’Impresa Andrea Lanza e la Responsabile Sales e Marketing di Intesa San Paolo Anna Roscio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.