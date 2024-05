Guerra, nessun accordo tra Hamas e Israele

StrettoWeb

Nessun accordo tra Hamas e Israele. Il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu ha detto oggi che Israele non accetterà nessun accordo che non porterà ad una resa totale di Hamas. “Non siamo pronti ad accettare una situazione in cui i battaglioni di Hamas escano dai loro bunker, prendano di nuovo il controllo di Gaza, ricostruiscano le loro infrastrutture militari e tornino a minacciare i cittadini di Israele nelle comunità circostanti, nelle città del sud, in tutte le parti del paese, rimarca il primo ministro.

“Israele è ancora aperto a un accordo, ma Hamas rimane trincerato nelle sue posizioni”, conclude Netanyahu .

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.