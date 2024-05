“Guardare la vita a colori”: i piccoli artisti di Cosenza espongono al Rendano

StrettoWeb

“Guardare la vita a colori per scoprire la bellezza dell’arte”

è il progetto artistico annuale realizzato con Carmelita Brunetti storica e critica d’arte editrice di Artonworld.com magazine insieme all’associazione Scuola Materna Paritaria Kinder Haus. Le installazioni realizzate dai bambini saranno esposte a Cosenza, a Villa Rendano, il 31 Maggio ore 17,30.

“Siamo lieti di annunciare l’inaugurazione di una nuova serie di installazioni artistiche realizzate dai bambini, pensate per ispirare e stimolare la loro creatività attraverso lo studio delle opere dei grandi maestri dell’arte contemporanea. Questa iniziativa unica nel suo genere vuole offrire ai più piccoli un modo innovativo e

divertente per esplorare l’arte, scoprendo come i grandi artisti: Yayoi Kusama, Piet Mondrian e Vincent van Gogh hanno saputo colorare la vita con la loro

visione unica e straordinaria”.

L’evento prevede la presentazione delle installazioni realizzate dai bambini e una relazione dedicata al rapporto arte e pedagogia a cura di Carmelita Brunetti. Ogni installazione sarà accompagnata da spiegazioni semplici e coinvolgenti che permetteranno ai piccoli artisti di comprendere e apprezzare i concetti chiave delle opere esposte.

Il direttore della Scuola Christian Astorino ha dichiarato: “vogliamo offrire ai bambini l’opportunità di scoprire l’arte attraverso gli occhi dei grandi maestri. L’arte ha il potere di ispirare, educare e trasformare, e attraverso queste installazioni speriamo di accendere la scintilla della creatività in ogni bambino che parteciperà. Vi aspettiamo numerosi per un viaggio indimenticabile nel mondo dell’arte a colori!”. L’ingresso è gratuito.

