Il gruppo Facebook “Noi calabresi che…” spopola e diventa un libro

Salvatore Baronelli, presidente dell’Associazione Socio – Culturale con numeri da record sui social “Noi calabresi che…”, annuncia l’uscita del primo dei volumi curati dalla stessa associazione. “Finalmente, siamo orgogliosi di presentarvi il primo libro dell’Associazione. Il primo di cinque volumi, che partendo dalla Provincia di Cosenza, con i suoi 150 Comuni, attraverserà in lungo e in largo la nostra amata terra di Calabria, dandoci utili e pratici consigli su cosa vedere, come arrivare, i piatti tipici da assaporare e tante altre curiosità”.

“Non solo un pratico manuale, ma soprattutto un oggetto da portare sempre con sé. Questo nostro lavoro, presto sarà supportato da un portale che racchiuderà gli stessi Comuni. Non immaginate l’emozione e la gioia che proviamo nell’annunciarvi questa pubblicazione. Abbiamo deciso di renderlo accessibile a tutti proprio perché il grosso l’avete fatto voi, raccontandoci i vostri territori affinché potessero essere conosciuti ed ammirati”.

“Oramai siamo diventati una grande famiglia (e non solo virtuale), conosciuta per caso ed acquistata per scelta. Grazie ancora di vero cuore.” Il libro è già disponibile, anche in versione ebook, sulle principali piattaforma di vendita online.

